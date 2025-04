Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch durch Terrassentür - Täter flüchtig

Hagen-Mitte (ots)

Am Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Hochstraße ein. Im Zeitraum zwischen Freitag (04.04.2025) gegen 15.30 Uhr und Montag (07.04.2025) gegen 8 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt durch die Terrassentür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Einbrecher entwendeten ein Handy, mehrere Laptops sowie Bargeld und entfernten sich unerkannt. Daher bittet die Polizei um Hinweise zu den flüchtigen Tätern: Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Hochstraße gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei Hagen jederzeit unter der Rufnummer 02331 986-2066 entgegen. (rst)

