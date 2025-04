Polizei Hagen

POL-HA: Mann schläft mitten auf der Fahrbahn und wird in Ausnüchterungszelle gebracht

Hagen-Eilpe (ots)

Kurz nach Mitternacht lag ein 51-Jähriger am Dienstag (08.04.2025) in der Straße In der Welle mitten auf der Fahrbahn und schlief. Polizisten bemerkten den Mann während der Streife und weckten ihn daraufhin. Er war mit 2,2 Promille stark alkoholisiert und konnte nicht mehr eigenständig stehen oder gar den Weg nach Hause bewältigen. Die Beamten nahmen den 51-Jährigen zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam und brachten ihn in eine Ausnüchterungszelle. Da der Mann kleinere Blessuren hatte, wurde er zunächst medizinisch versorgt. Die Verletzungen stammen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem Sturz. (arn)

