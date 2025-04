Polizei Hagen

POL-HA: 28-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung in Kommunaler Unterbringungseinrichtung festgenommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Sonntagmorgen (06.04.2025) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung im Stadtteil Hohenlimburg. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand gerieten zwei Bewohner der Unterkunft im Alter von 26 und 28 Jahren um etwa 8.45 Uhr in dem Wohnhaus in der Wilhelmstraße in Streit. Hierbei holte der 28-Jährige ein Messer, stach dem 26-Jährigen in den Bauchbereich und fügte ihm hierdurch schwere Verletzungen zu. Alarmierte Polizeikräfte erschienen vor Ort, leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen bei dem 26-Jährigen ein und stellten das Tatmesser sicher. Rettungskräfte übernahmen die Behandlung des Verletzten und brachten ihn in ein Hagener Krankenhaus, wo er umgehend operiert wurde. Der Zustand des 26-Jährigen ist nach derzeitigem Kenntnisstand stabil.

Der 28-jährige Tatverdächtige wurde von den Einsatzkräften der Polizei widerstandslos festgenommen. Am heutigen Tage (07.04.2025) wird er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einer Haftrichterin vorgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Weitergehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (rst)

