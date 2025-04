Polizei Hagen

POL-HA: Polizistinnen sehen Hagenerin auf der Fahrbahn einer Autobahnauffahrt - Frau leistet Widerstand

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Zwei Polizistinnen sahen Samstagnachmittag (05.04.2025) eine Hagenerin, die in Hohenlimburg auf der Fahrbahn der Auffahrt zur A46 in Fahrtrichtung Hagen in Richtung Autobahn lief. Das Streifenteam wendete daraufhin auf der Verbandsstraße, um die 67-Jährige anzusprechen. Zunächst rannte die Frau auf den Grünstreifen, der die Auf- und Abfahrt voneinander trennt und schrie unverständliche Dinge. Dann kletterte sie über die Leitplanke und rannte den Grünstreifen, in Richtung Alter Reher Weg, herunter. Die Beamtinnen verfolgten die Hagenerin und stoppten sie. Mit ihrer Stofftasche versuchte die Frau dann eine Polizistin zu treffen und rief dabei "Verpisst euch! Ich sage euch gar nichts. Lasst mich gehen." Der Aufforderung sich auszuweisen, kam sie nicht nach. Sie gab stattdessen an, weiter weglaufen zu wollen. Immer wieder wollte sich die 67-Jährige aus den Griffen der Einsatzkräfte befreien und trat nach ihnen. Mehrfach griff sie nach den Dienstpistolen des Streifenteams, konnte jedoch daran gehindert werden, die Waffen an sich zu bringen. Einer Polizistin biss sie mehrfach in die Hand, bis diese blutete. Die Beamtinnen setzten ihr Pfefferspray gegen die Hagenerin ein. Die 67-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und tätlichen Angriffs. Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder Betäubungsmitteln ergaben sich nicht. Nach dem Widerstand beruhigte sich die Frau merklich. Sie gab an, dass ihr der gesamte Vorfall sehr leidtue und aus Schreck weggelaufen zu sein und überreagiert zu haben. Sie habe nichts "Böses" vorgehabt. Sie entschuldigte sich bei den Einsatzkräften. Die beiden Polizistinnen wurden bei dem Widerstand verletzt, verblieben jedoch im Dienst. (arn)

