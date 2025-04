Polizei Hagen

POL-HA: Mann droht mit Hackebeil am Berliner Platz - Sicherstellung und Platzverweis

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag (05.04.2025) kam es gegen 00:30 Uhr zu einer Bedrohung am Berliner Platz. Am dortigen Omnibusbahnhof hielt sich ein 34-Jähriger auf. Plötzlich und unerwartet trat ein 37-Jähriger auf ihn zu. Der Mann hielt ein Hackebeil in der Hand und bedrohte und beschimpfte sein Gegenüber. Er war augenscheinlich alkoholisiert. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den 37-Jährigen noch vor Ort antreffen und das Hackebeil in seiner Tasche auffinden. Er führte außerdem zwei Messer, eine Angel, Grillfleisch und -gerät mit sich. Die Beamten verwiesen ihn des Platzes und stellten die Klingen sicher. Sie legten eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung gegen ihn vor. (hir)

