POL-HA: Bedacht die Freiheit auf dem Zweirad genießen, statt Blaulicht und Sirene: Hinweise der Hagener Polizei zum Start in die Motorrad-Saison

Der Frühling hat begonnen, es ist endlich wieder wärmer und die Sonne lädt regelrecht dazu ein, Zeit im Freien zu verbringen. Für passionierte Motorradfahrer beginnt nach der monatelangen Winterpause die langersehnte Saison. Die Zeit auf dem Krad steht für viele Menschen für das Gefühl von Freiheit. Doch der Saisonstart und die ersten Ausfahrten bergen auch Risiken, die nicht unterschätzt werden sollten. Schlaglöcher, Rollsplitt und nasse Stellen auf der Fahrbahn können tückische Fallen sein. Damit Sie den frischen Fahrtwind ungetrübt genießen können, hat die Hagener Polizei einige Hinweise zusammengestellt:

"Wer rastet, der rostet": Starten Sie bitte langsam und mit Bedacht! Nach der langen Pause fehlt oft die Routine. Nicht nur Ihr Motorrad kann etwas eingerostet sein. Obligatorisch sollte sein, dass Sie zunächst das Fahrzeug checken. Bremsen, Reifenprofil, Beleuchtung - überprüfen Sie alles gründlich vor der ersten Fahrt. Aber auch Sie selbst sollten sich Zeit geben. Unser Tipp: Beginnen Sie die Saison mit vorsichtigen Fahrten, um sich wieder an Ihr Bike zu gewöhnen.

"Dress to impress" - auf die richtige Kleidung kommt es an! Um schweren Verletzungen bei Unfällen entgegenzuwirken oder die Folgen zumindest zu mindern, ist Schutzkleidung ein elementarer Baustein. Helm, Protektoren, Handschuhe und abriebfeste Kleidung können im Ernstfall Leben retten. Jeans und T-Shirts sind somit fehl am Platz, auch wenn die Temperaturen steigen.

"Vorsicht ist besser als Nachsicht!" - ein kluger Kopf denkt voraus und für andere mit Denken Sie für andere Verkehrsteilnehmer mit und fahren Sie vorausschauend. Das altbekannte Motto "Wer bremst, verliert" kann Ihnen teuer zu stehen kommen. Auf einem Zweirad haben Sie keine "Knautschzone". Deshalb halten Sie sich besser an den Spruch "Vorsicht ist besser als Nachsicht" und fahren Sie defensiv! Viele Autofahrer rechnen vor allem zu Saisonbeginn noch nicht mit Motorrädern. Riskante Überholmanöver können schwere Folgen haben, die vermeidbar sind.

"Ein Blick sagt mehr als tausend Worte": In die richtige Richtung lenken Bitte denken Sie während der Fahrt auf Ihrem Zweirad daran, dass Sie genau dorthin lenken, wo Sie auch hinschauen. Wer abgelenkt ist und den Blick schweifen lässt oder sich sogar nach hinten umsieht, verliert das eigentliche Ziel nicht nur sprichwörtlich aus den Augen. Bleiben Sie deshalb konzentriert. Vor allem, wenn Sie das Gefühl haben die Kontrolle über Ihr Motorrad zu verlieren: schauen Sie dorthin, wo Sie im Falle eines Sturzes auch "am günstigsten" aufkommen sollten. Blicken Sie in diesem Moment beispielsweise in Richtung eines Baumes oder einer Leitplanke, besteht das hohe Risiko, dass Sie auch mit diesen Hindernissen zusammenstoßen.

"Schöne Kurven schaut man gerne an" - Straßenverhältnisse beachten Denken Sie bei Ihrer Ausfahrt auch an die Gefahren, die in Kurven lauern. Nach dem Winter können Straßen verschmutzt oder beschädigt sein - fahren Sie hier besonders vorsichtig, damit Sie mit den Reifen nicht wegrutschen. Auch ein zu hohes Tempo kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über Ihr Bike verlieren.

"Cool und sexy ist, wer sicher ankommt" - technische Umbauten können schnell zur Gefahr werden Mehr Leistung, besserer Sound, ein sportlicher Look. Argumente für technische Umbauten gibt es zahlreiche. Bitte nehmen Sie Änderungen an Ihrem Krad nicht einfach so vor. Informieren Sie sich vorher über die Zulässigkeit. Wer technisch manipuliert, riskiert das eigene Leben und das von anderen!

Die Polizei Hagen führt in den kommenden Wochen verstärkt Kontrollen durch, damit Sie alle sicher ans Ziel kommen. Bei Fragen steht Ihnen die Direktion Verkehr für Fragen zur Verfügung. Bleiben Sie vorsichtig und kommen Sie sicher ans Ziel! (arn)

