Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogen am Steuer

Hagen-Mittelstadt (ots)

In der Samstagnacht (06.04.2025) kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiwache Hoheleye einen BMW in der Heinitzstraße. Hierbei zeigte der 24-jährige Autofahrer "drogentypische" Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Deshalb ordneten die Beamten eine Blutprobe an und nahmen den Iserlohner mit zur Wache. Die Weiterfahrt wurde vorerst untersagt. Ihn erwartet nun ein empfindliches Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und ein Eintrag in die Verkehrssünderdatei in Flensburg. (ko)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell