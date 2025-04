POL-HA: Einbruch in Einfamilienhaus

Hagen-Vorhalle (ots) - Ein 41-jähriger Mann ist bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Schwerter Straße am Freitagabend (04.04.2025) auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Der Mann war den Mitarbeitern über die Videoüberwachung aufgefallen, als er wiederholt Waren aus den Regalen entnahm und in seinen mitgeführten Rucksack verstaute. An der Kasse bezahlte er nur eine Packung Tee und ...

