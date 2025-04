Polizei Hagen

POL-HA: Girls' und Boys' Day: Jugendliche lernen Polizeiarbeit kennen

Hagen (ots)

Wie fühlt es sich an, eine Verkehrskontrolle durchzuführen? Wie schwer ist eigentlich so eine Schutzweste? Und mit welcher Ausrüstung ist ein Streifenwagen ausgestattet?

Diese und viele weitere Fragen beantworteten die engagierten Personalwerber Carsten Goldbach und Michel Renfordt, die am gestrigen "Girls' and Boys' Day" (03.04.2025) für 25 Mädchen und Jungen ein buntes Programm auf die Beine stellten. Neben grundlegenden Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen und dem Ablauf des Auswahlverfahrens für Bewerbende des dualen Studiums und der Fachoberschule (FOS) gaben die beiden Polizisten in der Funckestraße auch ganz praktische Eindrücke: So durften sich die Jugendlichen in den Streifenwagen setzen, das Blaulicht einschalten und eine ganze Menge Fragen stellen. Sichtlich beeindruckt folgten die Polizei-Interessierten den Erklärungen der beiden erfahrenen Beamten. Vor allem das Aus- und Anprobieren von Schutzwesten und Co. sorgten für große Begeisterung bei den zwölf- bis 15-Jährigen.

Auf die Frage, wer zum letzten Programmpunkt mit dem Streifenwagen von der Rückseite des Polizeipräsidiums zum Otto-Ackermann-Platz mitfahren wolle, schnellten gleich alle Finger nach oben. Aus Fairnessgründen bewegte sich die Gruppe dann doch zu Fuß auf den Platz, wo die Jugendlichen vor eine ganz neue Aufgabe gestellt wurden. Der Auftrag: Eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen! Nach einer kurzen Einleitung durch die Organisatoren Goldbach und Renfordt, waren schließlich die Jugendlichen an der Reihe. Ein Verkehrsteilnehmer aus dem Kreise des Polizeikollegiums näherte sich mit seinem Auto der eingerichteten Kontrollstelle und wurde fachkundig von den Jugendlichen mit der Winkerkelle "aus dem Verkehr gezogen" und unter Beaufsichtigung der Polizisten angeleitet.

"Es hat mich schon ein bisschen Überwindung gekostet, aber es hat echt Spaß gemacht", so eins der Mädchen nach der simulierten Verkehrskontrolle, das dabei erstmals in die Rolle einer Polizistin geschlüpft war. Ob die Jugendlichen nun vom Beruf der Polizistin oder des Polizisten überzeugt wurden, wird sich in ein paar Jahren auf den Bewerberlisten zeigen.

Die Personalwerber Carsten Goldbach und Michel Renfordt sind nach dem Berufsfelderkundungstag zufrieden: "Die Veranstaltung war kurzweilig und wir hoffen, dass wir den Schülerinnen und Schülern einen realistischen Einblick in die vielfältigen Verwendungsbereiche bei der Polizei NRW geben konnten. Wir denken, dass wir bei einigen das Interesse an unserem vielseitigen Beruf wecken konnten." Insbesondere die Teilnehmenden hinterlassen bei den beiden einen positiven Eindruck: "Wir hatten eine tolle und sehr engagierte Gruppe, die von Beginn an keine Berührungsängste hatte und viele gute Fragen gestellt hat. Das freut uns sehr und so hat es auch uns viel Spaß gemacht." (rst)

