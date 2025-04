Polizei Hagen

POL-HA: Verfolgungsfahrt in Hagen nach Verdacht auf Lachgaskonsum

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (03.04.2025) meldete ein Zeuge gegen 21 Uhr der Polizei einen Mercedes im Bereich des Bergischen Rings. Der Fahrer und sein Beifahrer hätten Lachgas konsumiert und ihre Fahrt fortgesetzt. Als die Streifenwagenbesatzungen den Mercedes antrafen, stand dieser vor einer roten Ampel im Bereich der Altenhagener Brücke. Als der Fahrer die Polizeibeamten bemerkte, überfuhr er das Rotlicht und flüchtete in Richtung Altenhagen. Mit Blaulicht und Martinshorn nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Der Fahrer war so schnell unterwegs, dass seine Rücklichter beim Bremsen flackerten, als ob er eine Notbremsung durchführen würde. Die Verfolgung führte durch das Flussviertel bis zur Kreuzung Brüderstraße/Randweg, wo der Fahrer hinter einem anderen Fahrzeug halten musste und nicht weiterfahren konnte. Diese Gelegenheit nutzten die Beamten für den Zugriff. Der 28-jährige Fahrer und der 23-jährige Beifahrer wurden festgenommen und in Handschellen gelegt. Während der Beifahrer sich reumütig zeigte, verhielt sich der Fahrer trotz der Auffindung einer Lachgasflasche in seinem Fahrzeug frech und uneinsichtig. Der Fahrer war bereits vor einiger Zeit wegen eines illegalen Fahrzeugrennens aufgefallen. Er wurde vorläufig festgenommen, sein Auto auf Anordnung der Staatsanwaltschaft als Tatmittel eingezogen und sein Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurden beide Mobiltelefone der Männer als Beweismittel sichergestellt. Dem 28-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er sieht sich nun einer umfangreichen Anzeige wegen Verdachts auf Trunkenheitsfahrt und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegenüber. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell