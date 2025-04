Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit 3,5 Promille will Restaurant nicht verlassen und pöbelt Passanten an

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Donnerstagabend (03.04.2025) in der Innenstadt einen 45-jährigen Mann in Gewahrsam, nachdem dieser ein Restaurant nicht verlassen wollte und Passanten angepöbelt hat. Der in Hagen wohnhafte Mann hielt sich gegen 19.30 Uhr in einer Gastronomie am Friedrich-Ebert-Platz auf. Wegen seines Verhaltens und weil er offensichtlich stark alkoholisiert war, hatten die Mitarbeiter den 45-Jährigen bereits mehrfach vergebens dazu aufgefordert, den Heimweg anzutreten. Erst im Beisein der Polizeibeamten kam er der Aufforderung widerwillig nach. Auf dem Weg umarmte er einen fremden Passanten und pöbelte an einer Bushaltestelle in der Körnerstraße weitere Personen an. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 3,5 Promille an. (sen)

