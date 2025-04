Polizei Hagen

POL-HA: 41-Jähriger wird nach Ladendiebstahl festgenommen

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein 41-jähriger Mann ist bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Schwerter Straße am Freitagabend (04.04.2025) auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Der Mann war den Mitarbeitern über die Videoüberwachung aufgefallen, als er wiederholt Waren aus den Regalen entnahm und in seinen mitgeführten Rucksack verstaute. An der Kasse bezahlte er nur eine Packung Tee und beabsichtigte den Markt zu verlassen. Bei der anschließenden Kontrolle wurden in seinem Rucksack verschiedene, zuvor gestohlene Waren aufgefunden. Gegen den Mann war bereits ein Hausverbot ausgesprochen worden, da er wiederholt im Supermarkt Ladendiebstähle begangen hatte. Der polizeilich bekannte Dortmunder verfügt über keinen festen Wohnsitz und wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet nun erneut ein Strafverfahren. (ko)

