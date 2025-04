Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt

Hagen-Eilpe (ots)

Der Verkehrsdienst der Hagener Polizei hielt am Sonntagmittag (06.04.2025) in Eilpe einen Motorradfahrer an, der mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei erlaubten 50 km/h fuhr der Mann mit 109 km/h durch die Messstelle der Polizisten. Nach Abzug der Toleranz von 4 km/h kann dem Fahrer eine Überschreitung von 55 km/h vorgeworfen werden. Der Bußgeldkatalog sieht für diesen Verstoß eine Geldstrafe in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot vor. Zum Start der Motorradsaison appelliert die Polizei Hagen erneut an alle, die ihre Zweiräder aus dem Winterschlaf wecken: Halten Sie sich an die Verkehrsregeln und fahren Sie umsichtig sowie rücksichtsvoll. Verkehrsunfälle, an denen Motorradfahrer beteiligt sind, haben häufig schwere oder lebensbedrohliche Verletzungen zur Folge. Gestalten Sie Ihre Fahrweise so, dass Sie nach jeder Ausfahrt unversehrt wieder zu Hause ankommen. (sen)

