POL-PDLD: Motorrollerfahrt unter BTM Einfluss in Rheinzabern

Bad Bergzabern (ots) - Eine Spaziergängerin meldete am 09.11.2024 um 19:45 Uhr Giftköder am Feldweg entlang der B38 oberhalb von Bad Bergzabern. In diesem Bereich konnten rötlich eingefärbte Weizenkörner festgestellt werden. Hierbei könnte es sich um Giftköder handeln. Bitte achten Sie daher in diesem Bereich und Umfeld auf Ihre Tiere. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den ...

