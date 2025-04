Polizei Hagen

POL-HA: Verletzter will Behandlung verweigern und muss in Ausnüchterungszelle gebracht werden

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein 35-jähriger Hagener verletzte sich am Mittwoch (09.04.2025) um 02.30 Uhr in einer Wohnung in der Eckeseyer Straße an einer Glasscheibe. Als Freunde des Mannes den Rettungsdienst verständigten, verweigerte er jedoch die Behandlung. Eine Rettungswagenbesatzung musste befürchten, angegriffen zu werden, da der Mann seine Fäuste ballte und angab, sich gegen eine medizinische Versorgung wehren zu wollen. Zur Unterstützung wurde deshalb die Polizei hinzugezogen. Beim Eintreffen der Beamten reagierte der 35-Jährige verbal aggressiv. Er spannte seinen Oberkörper an und ging drohend auf die Polizisten zu. Ihm mussten daraufhin Handschellen angelegt werden. Danach gelang es den Einsatzkräften, den 35-Jährigen von einer Untersuchung zu überzeugen. Er konnte anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von über 2,4 Promille. Da der Mann auch im Krankenhaus starke Stimmungsschwankungen hatte, brachten ihn die Polizisten später zur Verhinderung von Straftaten, Ausnüchterung und zur Beruhigung in eine Ausnüchterungszelle. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell