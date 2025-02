Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Die Polizei Birkenfeld informiert: Sicher unterwegs in der Fastnachtszeit

Birkenfeld (ots)

Die sogenannte "fünfte Jahreszeit" steht wieder unmittelbar bevor - damit alle unbeschwert feiern können bedarf es an engagierten Menschen die uns diese Feierlichkeiten ermöglichen. Neben hauptberuflichen gibt es viele ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, die durch ihr Engagement bereichern. Aber auch wenn Du nicht zu den Menschen gehörst, kannst Du einen Teil zur Sicherheit und dem reibungslosen Verlauf dieser zahlreichen bunten Veranstaltungen beitragen! Um daran zu erinnern, verweist die Polizei in diesem Jahr auf die Kampagne "Kenn Dein Limit" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Diese Kampagne sensibilisiert für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Schaut euch die Internetseite selbst an unter: www.kenn-dein-limit.de

Ergänzend möchten wir erneut auf die Kampagne "Mit Konfetti in der Blutbahn feiern. Miteinander. Füreinander. Respect the Limit" verweisen. Getreu dem Motto "Jeder soll feiern, jeder darf feiern, aber jeder soll auch Grenzen einhalten". Die Kampagne wurde 2018 durch das Polizeipräsidium Mainz, in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt sowie dem Ministerium des Inneren und für Sport, ins Leben gerufen.

An den Faschingstagen möchte die Polizei ebenfalls die Präventionskampagne BOB hervorheben, welche sich seit 2009 erfolgreich dem Thema Alkoholprävention widmet. Auf der Internetseite werden regelmäßig Themen vorgestellt, die den/die verantwortungsbewusste Fahrer/in auf den aktuellen Stand bringen sollen, denn als BOB hast Du all das: BOB heißt Verantwortungsbewusstsein BOB heißt Rücksichtnahme BOB heißt SOLIDARITÄT!

Im Rahmen einer gemeinsamen Präventionsveranstaltung am heutigen Morgen wird die Kampagne bei der Polizeiinspektion Birkenfeld in diesem Jahr von der Karnevalsgesellschaft "Narhalla" Buhlenberg e.V., der Heimbacher Kulturgesellschaft (Sitzungspräsident Herr Alsfasser ist gleichzeitig Bürgermeister der VG Baumholder), dem Umzugskomitee des "Birkefella Faase Nacht's Zuuch" sowie dem Landrat des Kreises Birkenfeld, Herrn Kowalski, dem Verbandsbürgermeister, Herrn König sowie dem Stadtbürgermeister, Herrn Lampel unterstützt. In Zusammenarbeit mit der Polizei Birkenfeld wird für die vorgenannten Kampagnen geworben, um nicht nur eine fröhliche und gesellige, sondern auch eine sichere Fastnachtszeit zu erleben. Nur nüchtern hinterm Steuer: Die Polizei wird in der Fastnachtszeit wieder verstärkt Verkehrskontrollen durchführen. Wer nicht auf Alkohol verzichten möchte, sollte folgende Tipps beherzigen: Zu Karnevalsveranstaltungen nach Möglichkeit kein Fahrzeug mitführen, denken Sie auch in der Faschingszeit an Ihren Führerschein! Wenn mehrere Personen mit einem Fahrzeug unterwegs sind, so sollte der Fahrer, der nüchtern bleibt, vor Fahrtantritt bestimmt werden - nie einen Fahrzeugführer zum Trinken von Alkohol animieren! Nicht unterschätzt werden sollte auch der Restalkohol am Morgen nach einer Feier. Der Abbau von Alkohol im Blut erfolgt wesentlich langsamer als der Aufbau. Gerät man nun in eine Verkehrskontrolle, so ist es gleichgültig, ob der Rausch "alt" oder "frisch" ist. Weder die Wirkung auf den Fahrer noch das Gesetz machen einen Unterschied zwischen kürzlich getrunkenem oder Restalkohol. Kennen Sie Ihre Grenzen, "RESPECT THE LIMIT!"

Für die allgemeine Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat die Polizei in Zusammenarbeit mit den Kommunen Einsatzkonzepte erstellt und wird Präsenz zeigen.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld wünscht Ihnen eine schöne und vor allem sichere Fastnachtszeit!

