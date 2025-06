LPI-G: Körperverletzung an der Sorge - Zeugen gesucht

Greiz (ots) - Greiz. Am 01.06.2025 gegen 14:15 Uhr wurde der Polizei Greiz mitgeteilt, dass in der Rosa-Luxemburg-Straße in Greiz Teile eines Hauses eingestürzt sind. Bei Eintreffen der Beamten bestätigte sich die Meldung. Teile eines leerstehenden Hauses in der Rosa-Luxemburg-Straße waren eingestürzt. Die Polizei sperrte umgehend den Gefahrenbereich. In Zusammenarbeit mit der Stadt Greiz, der Straßenverkehrsbehörde, dem THW und der Feuerwehr wurden ...

mehr