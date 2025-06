Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haus eingestürzt

Greiz (ots)

Greiz. Am 01.06.2025 gegen 14:15 Uhr wurde der Polizei Greiz mitgeteilt, dass in der Rosa-Luxemburg-Straße in Greiz Teile eines Hauses eingestürzt sind. Bei Eintreffen der Beamten bestätigte sich die Meldung. Teile eines leerstehenden Hauses in der Rosa-Luxemburg-Straße waren eingestürzt. Die Polizei sperrte umgehend den Gefahrenbereich. In Zusammenarbeit mit der Stadt Greiz, der Straßenverkehrsbehörde, dem THW und der Feuerwehr wurden Sicherungsmaßnahmen getroffen. Bis zum endgültigen Abriss des Gebäudes wird die betroffene Straße gesperrt bleiben. Menschen oder Sachen kamen bei dem Einsturz nicht zu Schaden. (BF)

