Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kleinkind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gera (ots)

Gera. Am Freitagmittag (30.05.2025) gegen 12:15 Uhr ereignete sich in der Auerbachstraße in Gera ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkind schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte ein 2-jähriger Junge plötzlich und unerwartet die Fahrbahn. Dabei wurde er von einem 92-jährigen Pkw-Fahrer erfasst und überrollt. Das Kind wurde mit schweren Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Unfallort kamen Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (SR)

