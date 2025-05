Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konsntanz)Brand zerstört Dachstuhl (16.05.2025)

Engen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Brandausbruch in der Mühlenstraße in Engen. An einer Doppelhaushälfte geriet der Dachstuhl in Brand. Die Bewohner des Hauses konnten dieses rechtzeitig und unverletzt verlassen. Durch ein Großaufgebot der Feuerwehr Engen gelang es, den Brand zu löschen und eine Brandausdehnung zu verhindern. Aktuell ist das Gebäude nicht bewohnbar und die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 250 000.- EUR. Zur Brandursache dauern die Ermittlungen derzeit noch an, augenscheinlich dürfte es sich wohl um einen technischen Defekt handeln.

