POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte zerstören 25 Jahre alten Kuchenbaum im Schlosspark - Polizei bittet um Hinweise (14./15.05.2025)

Rottweil (ots) - Am Donnerstagnachmittag ist es in einem Gebäude im Neckartal durch einen technischen Defekt zum Austritt von Kohlenmonoxid (CO) gekommen. Gegen 16:00 Uhr löste ein CO-Melder aus, woraufhin Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte ausrückten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits alle Personen aus dem Gebäude. Eine Überprüfung durch die ...

mehr