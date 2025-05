Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Kohlenmonoxid-Austritt durch technischen Defekt (15.05.2025)

Rottweil (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es in einem Gebäude im Neckartal durch einen technischen Defekt zum Austritt von Kohlenmonoxid (CO) gekommen.

Gegen 16:00 Uhr löste ein CO-Melder aus, woraufhin Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte ausrückten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits alle Personen aus dem Gebäude. Eine Überprüfung durch die Feuerwehr ergab, dass sich aufgrund eines technischen Defekts an einem Ofen Kohlenmonoxid im Kellerbereich sammelte.

Glücklicherweise verletzte sich niemand.

Der betroffene Ofen bleibt außer Betrieb, bis eine Fachfirma die Ursache überprüft und behoben hat.

