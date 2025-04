Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Motorrollerfahrer verletzt

Rastatt (ots)

Leichte Verletzungen trug ein 43-Jähriger Rollerfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Wilhelm-Busch-Straße davon. Gegen 05:30 Uhr soll ein 57 Jahre alter Fahrer eines Audis beim Linksabbiegen den Vorrang des Zweiradlenkers missachtet und ihn im Zuge eines anschließenden Zusammenstoßes zu Fall gebracht haben. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt kümmerten sich um die Unfallaufnahme. Der 43-Jährige wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

