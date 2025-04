Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verletzte Fußgängerin nach Unfallflucht

Zeugenaufruf

Rastatt (ots)

Nach einem Unfall am Dienstagmittag an der Kreuzung Plittersdorferstraße / Oberwaldstraße, bei dem eine 39-jährige Fußgängerin angefahren wurde, sind die Beamten des Polizeirevers Rastatt auf der Suche nach Augenzeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine bislang unbekannte Fahrerin eines Kleintransporters gegen 12:50 Uhr von der Oberwaldstraße in die Plittersdorfer Straße abgebogen sein. Währenddessen überquerte die Fußgängerin bei für sie grünanzeigender Ampel die Kreuzung, wobei die Transporter-Fahrerin die 39-Jährige augenscheinlich mit dem rechten Außenspiegel erfasste. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Anschließend entfernte sich die Unbekannte nach kurzer Zeit unerlaubt vom Unfallort in Richtung Richard-Wagner-Ring, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Die unbekannte Fahrerin eines weißen Transporters mit einem orange/schwarzen Schülertransportschild wird wie folgt beschrieben: etwa Ende 50 Jahre alt, dunkelbraun/graue Haare, vermutlich zu einem Zopf gebunden. Außerdem soll zum Unfallzeitpunkt ein junges Mädchen auf dem Beifahrersitz gesessen haben. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall und zur Unfallverursacherin werden unter der Telefonnummer 07222 761-0 entgegengenommen.

