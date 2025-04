Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Mit dem Motorrad gestürzt

Gernsbach (ots)

Am Dienstagabend verletzte sich ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L564 leicht. Gegen 20:45 Uhr soll der Jugendliche die Landstraße von Bad Herrenalb in Fahrtrichtung Loffenau befahren haben. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam er aufgrund unklarer Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte das Gefälle hinab. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, weshalb er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

/lu

