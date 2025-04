Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, A5 - Vollbrand eines LKW

Lahr (ots)

Ein Brand eines LKW im Bereich der Anschlussstelle Lahr hat in der Nacht zum Dienstag zu einer Komplettsperrung der Fahrspuren in Richtung Karlsruhe geführt. Gegen 21:10 Uhr wurde über den Notruf ein brennender Sattelzug auf dem Standstreifen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren stand der beladene Autotransporter im Heckbereich bereits in Vollbrand. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten blieben die Fahrstreifen bis etwa 05:30 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 200.000 Euro. Die Hintergründe der Brandentstehung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell