Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Arbeitsunfall

Ötigheim (ots)

Auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Industriestraße wurden zwei Arbeiter am Montagmittag leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Arbeiter eine Glasscheibe mit der Größe von drei Quadratmetern im Innenraum eingesetzt haben. Dabei soll die Scheibe aus unbekannter Ursache geplatzt sein, wodurch sich die Arbeiter leichte Verletzungen zuzogen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nach dem aktuellen Ermittlungsstand nicht vor. Beide wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

