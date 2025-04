POL-OG: Kehl - Hundeangriff

Gernsbach (ots) - Am Dienstagabend verletzte sich ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L564 leicht. Gegen 20:45 Uhr soll der Jugendliche die Landstraße von Bad Herrenalb in Fahrtrichtung Loffenau befahren haben. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam er aufgrund unklarer Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte das Gefälle hinab. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, ...

mehr