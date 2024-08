POL-NOM: Pkw unter Alkoholeinwirkung gefahren

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 03.08.2024 - 04.08.2024 Am Freitag- sowie Samstagnachmittag, dem 03./04. August 2024 fand durch die Polizei in den Nachmittagsstunden eine Fahrradkontrolle im Innenstadtbereich von Einbeck statt. Durch zivile Beamte wurde hauptsächlich dabei der Fokus auf Fahrradfahrer in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz gerichtet, über die sich bereits zahlreiche Bürger der Stadt bei der Polizei ...

mehr