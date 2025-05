Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte randalieren im "Garten der Schöpfung" (09./10.05.2025)

Singen (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende haben Randalierer im "Garten der Schöpfung" in der "Leimdölle" ihr Unwesen getrieben. Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 10 Uhr, schlugen die unbekannten Täter der Granitfigur "Adam und Eva" den Kopf ab, verbogen ein Blechteil am Zugang des Gartens und zündeten im Garten ein Lagerfeuer.

Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Randalierer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell