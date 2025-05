Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, L194, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall auf der L194 verletzt (15.05.2025)

Stockach, L194 (ots)

Ein Rollerfahrer hat bei einem Unfall auf der Landesstraße 194 zwischen Stockach und Winterspüren am Donnerstagnachmittag Verletzungen erlitten. Der 15-Jährige fuhr mit einem Piaggio Roller hinter einem Renault Scenic eines 51-Jährigen in Richtung Winterspüren. Kurz vor dem Ortseingang bremste der Autofahrer um nach rechts abzubiegen. Der 15-Jährige übersah in der Folge, dass der Renault zunächst einen auf dem Radweg fahrenden Radler vorbeiließ, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf das Auto auf und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Am Auto entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, der Schaden am Roller dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen.

