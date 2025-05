POL-KN: POL-Einsatz: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz und der Staatsanwaltschaft Stuttgart: Vermeintlicher Bootsdiebstahl war nur vorgetäuscht

Donaueschingen (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 07 Uhr, ist es auf einer Baustelle an der Dürrheimer Straße zu mehreren Dieseldiebstählen gekommen. Insgesamt leerten die Diebe am Ortsausgang Donaueschingens an sieben Baumaschinen die Tanks und bereicherten sich so an etwa 1.000 Litern ...

