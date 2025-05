Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Dieseldiebstahl von Baustelle (14.05.2025 - 15.05.2025)

Donaueschingen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 07 Uhr, ist es auf einer Baustelle an der Dürrheimer Straße zu mehreren Dieseldiebstählen gekommen. Insgesamt leerten die Diebe am Ortsausgang Donaueschingens an sieben Baumaschinen die Tanks und bereicherten sich so an etwa 1.000 Litern Diesel. Dabei beschädigten sie auch mindestens zwei der Fahrzeuge. Die Polizei in Donaueschingen bittet um Hinweise zu den Diebstählen, die unter der Nummer 0771 / 837830 abgegeben werden können.

