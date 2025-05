Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, L221, Lkr. Konstanz) Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt (15.05.2025)

Reichenau, L221 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagmittag auf der Landesstraße 221 zwischen der Reichenau und Konstanz ereignet hat. Eine 28-Jährige war mit einem VW Polo auf dem Inseldamm in Richtung Bundesstraße unterwegs. Dabei bemerkte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender 59-Jähriger mit einem Porsche Taycan bremste und prallte in das Heck des Wagens. Infolge des Zusammenstoßes erlitt die junge Frau Verletzungen. Sie kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Polo kümmerte sich ein Abschleppdienst.

