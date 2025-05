Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Brand beim Entsorgungsunternehmen (15.05.2025)

Singen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in der Otto-Hahn-Straße zum Ausbruch eines Brandes gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich in einem Lager für Altpapier ein Feuer, dass sich schnell ausbreitete. Bei dem Versuch selbstständig zu löschen schlug einem 43-jährigen Mitarbeiter eine große Rauchwolke entgegen. Nach umgehender Untersuchung und Versorgung durch einen Notarzt, erlitt der Mann dadurch jedoch glücklicherweise keine Verletzungen. Die mit 10 Fahrzeugen und 41 Helfern ausgerückte Feuerwehr löschte den Brand. Soweit bekannt, entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell