Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ortsfeuerwehren beweisen ihr Können beim Leistungsvergleich

Schiffdorf (ots)

Am Samstag, den 14. September 2024, war es wieder so weit, der alljährliche Leistungsvergleich der Gemeindefeuerwehr stand an. Wie jedes Jahr fand der Wettbewerb auch in diesem Jahr auf dem Gelände um dem Feuerwehrhaus Altlunberg statt.

Gegen 15:00 Uhr startete die erste von insgesamt zehn Gruppen in den Wettkampf. Inhalt des Leistungsvergleichs ist es eine Wasserentnahmestelle aus einem offenen Gewässer aufzubauen und anschließend einen Löschangriff mit drei Strahlrohren vorzunehmen. Mit den Strahlrohren müssen Eimer, welche auf einem Mast stehen, heruntergeschossen werden. Die Wertung findet in zwei Kategorien statt, einmal für Gruppen mit einem jüngeren Altersdurchschnitt und für Gruppen mit einem Altersdurchschnitt über 40 Jahre. In diesem Jahr besonders: Die Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehren bildeten ebenfalls eine Wettkampfgruppe und traten mit an.

Neben einem Rahmenprogramm mit Kaffee, Kuchen, Essen, Getränken und einer Hüpfburg konnten die Zuschauer gespannt den Wettbewerbsgruppen zuschauen. Nachdem alle Gruppen ordnungsgemäß ihre Wettkämpfe durchgeführt hatten, konnte nach einer kurzen Auswertung die Siegerehrung stattfinden. Hierbei belegte Sellstedt in der Wertung der Altersgruppen den ersten Platz, Altluneberg konnte sich den zweiten Platz sichern und Geestenseth erreichte den dritten Platz, während die Mischgruppe Spaden/Wehden den vierten Platz ergatterte.

In der Gruppe der Jungen konnte Sellstedt erneut den ersten Platz sichern, dicht gefolgt von der Gruppe Bramel auf Platz zwei und Schiffdorf auf Platz drei. Die Gruppe aus Geestenseth erreichte den vierten Platz und Wehden den fünften Platz.

