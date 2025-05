Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Schnitzengasse/Riedheimer Straße - Motorradfahrer verletzt (15.05.2025)

Hilzingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Einmündung der Schmitzengasse auf die Riedheimer Straße verletzt worden. Ein 16-Jähriger bog mit einem Fantic Motorrad von der Riedheimer Straße nach links auf die Schmitzengasse ab. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW T-Roc einer 40 Jahre alten Frau. Der 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sein 13-jähriger Sozius blieb unverletzt. Am Motorrad entstand geringer Schaden, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

