LPI-G: Verfassungsfeindliche Schmierereien

Greiz (ots) - Ronneburg. Am späten Nachmittag des 27.05. 2025 gegen 17:30 Uhr kam es in der Teichgasse am Badergraben zu einem Vorfall, bei dem ein 11-Jähriger geschädigt wurde. Als dieser auf einer dort befindlichen Mauer saß, kamen vier Heranwachsende auf diesen zu und beleidigten ihn. Anschließend schubste einer der Jugendlichen den 11-Jährigen von der Mauer, sodass er in den dort befindlichen Teich stürzte. ...

