FW-KLE: Fahrzeugbrand

Bedburg-Hau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau wurde heute (07.03.2025) um 02:21 Uhr zu einem Fahrzeugbrand an einem Mehrfamilienhaus an der Fährstraße alarmiert. Ein vor dem Haus abgestellter Ford Focus war in Brand geraten. Anwohner waren zuvor durch Knallgeräusche geweckt worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug im Motorraum bereits in Vollbrand. Zwei Einsatzkräfte unter Atemschutz gingen sofort mit dem sogenannten Schnellangriffsschlauch zur Brandbekämpfung vor. Zunächst wurden die Flammen mit Wasser niedergeschlagen. Um den Pkw endgültig ablöschen zu können, wurde Löschschaum eingesetzt. Eine Nachkontrolle wurde mittels einer Wärmebildkamera durchgeführt.

Ein weiterer Pkw konnte noch rechtzeitig von einem anderen Anwohner weggesetzt werden, sodass dort nur geringe Lackschäden entstanden.

Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann. Die Einsatzdauer betrug etwa eine Stunde.

