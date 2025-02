Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Kampagne "NRW zeigt Respekt!" - Tulpenprinzessin Tina II setzt ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Einsatzkräften

Bedburg-Hau (ots)

In Nordrhein-Westfalen setzen das Innenministerium und die Bürgerinnen und Bürger mit der Kampagne "NRW zeigt Respekt!" ein kraftvolles Zeichen gegen jegliche Art von Gewalt gegenüber Einsatzkräften. In den Tagen rund um den närrischen Karneval, wo Feiern und Feierstimmung im Vordergrund stehen, wird die Botschaft umso wichtiger: Respekt und Sicherheit für die Menschen, die unser Wohl täglich schützen.

Die Tulpenprinzessin Tina II und die Adjutanten Frank und Dennis, BTK Präsident Wolfgang Heimings sowie die Garde besuchten die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, um gemeinsam ein deutliches Zeichen zu setzen. "Es sind unsere Freunde und Nachbarn, die hier Uniform tragen. Gewalt und Respektlosigkeit gegen unsere Freunde und Helfer dulden wir nicht", so die Prinzessin. Ihre Worte fanden großen Anklang bei den Feuerwehrleuten, die tagtäglich für die Sicherheit und das Wohl ihrer Mitbürger im Einsatz sind.

Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann brachte die Situation auf den Punkt: "Einsatzkräfte sorgen jeden Tag für Sicherheit und retten Menschenleben. Es ist für uns als Feuerwehr unerträglich, dass wir bei dieser so wichtigen Arbeit behindert werden und sogar Gewalt ausgesetzt sind." Diese klare Ansage verdeutlicht die Dringlichkeit des Themas und die Notwendigkeit, zusammenzustehen und Respekt zu zeigen.

Um diese Botschaft weiterzuverbreiten, trägt die Garde jetzt den "Respekt-Anstecker". "Wer sich respektlos gegenüber den Einsatzkräften verhält, der verhält sich respektlos gegenüber unserer Gesellschaft", betont Elsmann. Diese kleine, aber bedeutende Geste soll als stetige Erinnerung fungieren, dass Respekt eine unverzichtbare Grundlage unseres Zusammenlebens darstellt.

In einer Zeit, in der wir besonders aufeinander achten sollten, ist es wichtig, die Einsatzkräfte, die oft unter extremen Bedingungen arbeiten, zu unterstützen und zu schützen. Die Kampagne "NRW zeigt Respekt!" steht für eine Gesellschaft, die sich hinter ihre Helfer stellt und deren Arbeit wertschätzt. Lassen Sie uns gemeinsam an einem Strang ziehen, für Sicherheit, Respekt und ein harmonisches Miteinander - nicht nur an Karneval, sondern das ganze Jahr über!

