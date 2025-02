Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Ein ganz besonderer Tag für 80 Kinder: Brandschutzerziehung bei der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau

Bedburg-Hau (ots)

In dieser Woche war die Aufregung groß, als 80 Kinder aus unterschiedlichen Einrichtungen zur Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau kamen. Zwei Klassen der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus (Teilstandort Hasselt), die Klasse 3c und die Klasse 3d, sowie Kinder aus der AWO Kita Mäuseburg und dem katholischen Kindergarten St. Stephanus waren gekommen, um eine spannende und lehrreiche Zeit zu erleben.

Die Brandschutzerziehung, die von Brandinspektor Marc Ingenhaag und seinem engagierten Team durchgeführt wurde, sollte den Kindern eine sichere und respektvolle Umgangsweise mit Feuer näherbringen. Bei der Ankunft spürten die Kinder die Begeisterung und das Engagement der Feuerwehrleute, die ihnen wichtige Kenntnisse im Brandschutz und der Sicherheit vermitteln wollten.

Die Aktion hatte einen klaren Fokus: Die Kinder sollten aktive Erfahrungen mit Feuer sammeln, um Sicherheit zu gewinnen und mögliche Ängste zu reduzieren. Dabei wurde nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern auch praktisches Üben in den Vordergrund gestellt. So konnten die Kinder selbst erleben, wie man sich im Brandfall verhält und wie wichtig es ist, Gefahren zu erkennen und richtig darauf zu reagieren.

Brandinspektor Ingenhaag erklärte den Kindern eindrucksvoll, dass das richtige Verhalten im Umgang mit Feuer nicht nur im Kindergarten oder in der Schule erlernt werden sollte, sondern auch zu Hause eine zentrale Rolle spielt. "Ihr seid die Generation, die Verantwortung übernehmen kann!", motivierte er die Kids. Jedes Kind wurde ermutigt, aktiv zu lernen und die Botschaften, die sie an diesem Tag erhielten, auch mit nach Hause zu nehmen.

Besonders spannend war für die Kinder die praktische Demonstration der Feuerwehr. An verschiedenen Stationen konnten sie selbst kleine Experimente durchführen, welche Ausrüstungen die Feuerwehr nutzt und was im Notfall zu tun ist. Ihre Begeisterung war überall spürbar, als sie die Schutzausrüstung anprobieren durften und das Feuerwehrauto erkunden konnten.

Doch die Brandschutzerziehung ist nicht nur ein einmaliges Event. Der Schlüssel zu einem sicheren Umgang mit Feuer liegt in der Wiederholung und im kontinuierlichen Lernen. Deshalb betont die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau die Wichtigkeit, dass Eltern, Lehrer und Erzieher gemeinsam arbeiten, um das richtige Verhalten im Alltag zu verankern. "Übt mit euren Eltern das Verhalten im Ernstfall", riet Marc Ingenhaag, "so wird das, was ihr heute gelernt habt, zu einem Teil von euch."

Der Tag endete mit strahlenden Gesichtern und viel neuem Wissen. Die 80 Kinder gingen nicht nur voller Stolz nach Hause, sondern auch mit dem festen Vorsatz, das Gelernte umzusetzen. Es war ein Tag voller Freude, Lernen und wichtiger Erkenntnisse - ein ganz besonderer Tag, der den Kindern helfen wird, zukünftige Gefahren zu erkennen und richtig zu handeln.

