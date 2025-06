Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Tatverdächtige nach Körperverletzung gestellt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Nacht zum Mittwoch (04.06.2025), gegen 03:15 Uhr, kam es im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Aumaischen Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 27-jähriger Mann wurde nach ersten Erkenntnissen gemeinschaftlich durch vier männliche Tatverdächtige attackiert. Die Täter sollen den Geschädigten zunächst in ein Gespräch verwickelt und im weiteren Verlauf zu Boden gestoßen haben. Am Boden liegend wurde der Mann mehrfach gegen den Kopf- und Oberkörperbereich geschlagen. Zudem wurde er bedroht. Nach dem Angriff stellte der Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse fest. Die Tatverdächtigen konnten im Nahbereich durch die Polizei gestellt werden. Ein Teil des mutmaßlichen Diebesguts wurde sichergestellt. Die Tatverdächtigen im Alter von 18 bis 36 Jahren standen zum Zeitpunkt der Kontrolle teils erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SR)

