Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Mädchen angefahren und geflüchtet

Reken (ots)

Unfallort: Reken, Berge;

Unfallzeit: 19.04.2025, 15.00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Reken - zuvor hatte er zwei junge Pedelecfahrerinnen angefahren und verletzt. Am Samstagnachmittag befuhren die beiden Mädchen (13 Jahre aus Reken und 14 Jahre aus Dorsten) gegen 15.00 Uhr hintereinanderfahrend die Straße Berge in Fahrtrichtung Groß Reken. In Höhe der Hausnummer 17 sei ihnen eine schwarze BMW-Limousine mit getönten Scheiben entgegengekommen. Beim Vorbeifahren touchierte der Wagen das Pedelec der 13-Jährigen. Diese stieß daraufhin mit dem Pedelec der hinter ihr fahrenden 14-Jährigen zusammen und beide Mädchen stürzten. Sie zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Maria-Veen fort, ohne sich um die beiden Verletzten gekümmert zu haben. An dem schwarzen BMW sollen sich zum Unfallzeitpunkt keine Kennzeichen befunden haben. Der Wagen soll mit drei Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren besetzt gewesen sein. Die Mädchen wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

