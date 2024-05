Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Eigentümer und Tatorte nach Sicherstellung eines Schornsteins und diverser Sicherungen

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes am 06.04.2024 gegen 19:30 Uhr in der Gökerstraße Ecke Ulmenstraße einen 44-jährigen Wilhelmshavener, der die Straße mit seinem Fahrrad befuhr und dabei einen zweieinhalb Meter langen Edelstahlschornstein (Marke Dinak) transportierte. Siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5751412 Bei der Kontrolle stellten die Beamten außerdem fest, dass der Wilhelmshavener eine Einkaufstasche mit sich führte, in der sich diverse Leitungsschutzschalter (Sicherungen) sowie ein Schütz (Relais) befanden. Die Kabel der Sicherungen waren durchgekniffen, was auf ein unsachgemäßes Entfernen hindeutete. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und leiteten gegen den 44-jährigen, der die Beamten bei der Sachverhaltsaufnahme zudem beleidigte, Ermittlungsverfahren ein, da der Verdacht bestand, dass die Gegenstände aus Diebstählen stammten. Die bisherigen Ermittlungen zu den Eigentümern und Tatorten verliefen ohne Erfolg, so dass sich die Polizei mit einem erneuten Zeugenaufruf an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wilhelmshaven wendet: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

