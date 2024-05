Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel-Obenstrohe - Alkoholisierter Pkw-Fahrer prallt mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Obenstrohe. Ein 33-Jähriger aus Varel befuhr mit seinem PKW die Wiefelsteder Straße. In Höhe der Haunummer 116 kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach zwei Hecken und prallte frontal gegen eine Hauswand. Der 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Sowohl sein PKW als auch die Hauswand wurden erheblich beschädigt.

Da bei dem Fahrzeugführer mit einem Wert von 1,55 Promille eine Alkoholbeeinflussung festgestellt wurde, ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell