Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung nach einem Ladendiebstahl in Jever - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe - Wer kann Angaben zu den Personen machen?

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Jever (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in Jever Anfang des Jahres wenden sich die Ermittler der Polizei Jever mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Was ist geschehen? Am Nachmittag des 15.01.2024 begaben sich die drei auf den Bildern abgebildeten unbekannten Personen in der Mühlenstraße in Jever in einen Drogeriemarkt und schauten sich nach Zeugenaussagen längere Zeit in der Parfumabteilung um. Nach Ansprache seitens einer Mitarbeiterin flüchteten zunächst zwei Personen, kurze Zeit später auch die Dritte. Im Nachgang stellten die Mitarbeiter des Drogeriemarktes fest, dass Parfum im Wert von 748,60 Euro entwendet wurde. Bisherige Ermittlungen verliefen ohne Erfolg, so dass sich die Polizei mit der Veröffentlichung von Bildmaterial an die Öffentlichkeit wendet: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Personen oder der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell