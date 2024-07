Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ nach Streit in Unterkunft mit kleiner Schere zugestochen - Mann unverletzt ++ Parfum geklaut - Wert: mehr als 500 Euro - Täter gestellt/ermittelt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 04.07.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - nach Streit in Unterkunft mit kleiner Schere zugestochen - Mann unverletzt

Zu einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft Bei der Keulahütte kam es in den Nachtstunden zum 04.07.24 zwischen zwei Bewohnern. Bereits gegen 22:30 Uhr war es zwischen einem 37-Jährigen und einem 22-Jährigen (beide Bewohner der Notunterkunft) zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen, die durch den Sicherheitsdienst und alarmierte Polizeibeamten unterbunden wurden. Gegen Mitternacht kam es erneut zu Streitigkeiten zwischen dem 37-Jährigen und einem 40-Jährigen. In deren Verlauf griff der 37-Jährige den 40-Jährigen an und versuchte ihn mit einer Fadenschere zu verletzen. Der 40-Jährige konnte ausweichen und blieb unverletzt. Der Mann alarmierte den Sicherheitsdienst. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den leicht alkoholisiert, jedoch vermutlich unter Drogeneinfluss stehenden 37-Jährigen vorläufig fest. Eine ärztliche Blutentnahme wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens veranlasst. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Parfum geklaut - Wert: mehr als 500 Euro - Täter gestellt/ermittelt

Zwei Ladendiebe ertappte ein Mitarbeiter eines Kaufhauses in den Nachmittagsstunden des 03.07.24 auf frischer Tat in der Großen Bäckerstraße. Die beiden 24 und 37 Jahre alten in Lüneburg wohnhaften Männer hatten gegen 16:45 Uhr gemeinsam in der Drogerieabteilung diverse kosmetische Artikel im Wert von mehr als 500 Euro in einer Tasche verschwinden lassen und versucht das Geschäft zu verlassen. Einer der Täter konnte noch vor Ort festgehalten; der zweite ermittelt werden.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - in Wohnung eingedrungen - nichts mitgenommen

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kochstraße drang ein Unbekannter im Zeitraum vom 02. auf den 03.07.24 ein. Dabei wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet, jedoch nichts mitgenommen. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Seitenscheibe von Radlader eingeschlagen - Baustellenradio mitgenommen

Die Seitenscheibe eines in der Eichendorffstraße abgestellten Radladers schlugen Unbekannte im Verlauf des 03.07.24 ein. Die Täter griffen sich aus dem Radlader ein Baustellenradio. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - ohne Führerschein unterwegs

Eine 45 Jahre alte Pkw-Fahrerin stoppte die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 03.07.24 in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle der Frau gegen 14:30 Uhr stellte sich heraus, dass diese keinen erforderlichen Führerschein besaß. Sie erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

