POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw

Polizeipräsidium Osthessen

Sachbeschädigung an Pkw

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Bad Hersfeld. Ein weißer BMW 530d wurde am Freitag (20.06.), zwischen 9.30 Uhr und 12.25 Uhr, durch Unbekannte beschädigt, indem das Spiegelglas eines Außenspiegels demontiert und augenscheinlich mutwillig zerbrochen wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 280 Euro. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Meisebacher Straße auf einem Parkplatz. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

