POL-OH: 2 Verkehrsunfallmeldungen

Fulda (ots) - Fulda. Am Samstag (21.06.) kam es um 19:15 Uhr in Fulda im Kreuzungsbereich Bardostraße/Am Rosengarten/Johannisstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die 67-jährige Radfahrerin befuhr die Straße Am Rosengarten und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Johannisstraße überqueren. Dabei missachtete sie die Rotlicht zeigenden Ampel. Ein Pkw Opel Astra, der die ...

mehr