Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall einer Kradfahrerin zwischen Eschenrod und Schotten

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten. Am Samstag (21.06.) kam es gegen 19:15 Uhr auf der B276 zwischen Eschenrod und Schotten zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Kradfahrerin als Folge. Eine 25-jährige Motorradfahrerin ais Pohlheim kam in Fahrtrichtung Schotten ausgangs der Ortslage Eschenrod mit ihrer Kawasaki in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Krad in die Schutzplanke. Die Fahrerin wurde über die rechte Schutzplanke katapultiert und kam im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Das Krad wurde von der Schutzplanke abgewiesen und auf die Gegenfahrspur geschleudert. Die Kradfahrerin wurde dabei schwer, zum Glück nicht lebensbedrohlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Gießener Krankenhaus geflogen werden. An dem Krad entstand Totalschaden von circa 9.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden an der Schutzplanke.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell